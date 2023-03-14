14-16 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu! Komili Ayçiçek yağı, Sofia tuvalet kağıdı fiyatı düştü! 45 TL! Pirinç, çay... Maaşını alan A101'e koşsun
Maaşını alan A101'e koşsun! A101'in haftalık çıkan kampanyalarına büyük ilgi var. Bu hafta A101'de sıvı yağ, tuvalet kağıdı, salça, çay, yoğurt fiyatları fiyatları düştü. Yayınladığı katalogları ve büyük ilgi gören A101 marketleri yeni indirimli ürünleriyle çok konuşuldu. A101'de bugünden itibaren birçok kampanyalı ürün satışa çıktı. İşte A101, 14-16 Mart kataloğu...
14.03.2023 14:06 - Son Güncelleme: 14.03.2023 14:08
A101'in 14 ve 16 Mart indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, pirinç ve daha onlarca üründe dev indirim uygulandı. Vatandaşlar Pazartesi itibariyle alışveriş yapmak için hazırlığa başladı. Bu noktada A101'in aktüel ürünler kataloğu dikkat çekti. Peki bu hafta hangi ürünlerdei ne kadarlık indirim yapıldı? İşte 14-16 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...