14-16 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu! Komili Ayçiçek yağı, Sofia tuvalet kağıdı fiyatı düştü! 45 TL! Pirinç, çay... Maaşını alan A101’e koşsun

A101'in 14 ve 16 Mart indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, pirinç ve daha onlarca üründe dev indirim uygulandı. Vatandaşlar Pazartesi itibariyle alışveriş yapmak için hazırlığa başladı. Bu noktada A101'in aktüel ürünler kataloğu dikkat çekti. Peki bu hafta hangi ürünlerdei ne kadarlık indirim yapıldı? İşte 14-16 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...