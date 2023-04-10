Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Ara zam açıklaması!
Başvuru sayısı 1.5 milyonu geçen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında çalışmaya devam eden asgari ücretli çalışanların da yüzü gülecek. Tamamladığı emeklilik sonrasında destek primine tabi olarak çalışmaya devam eden asgari ücretli çalışanların aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira artacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gündemdeki yerini koruyan asgari ücret zamı, 2023 yılı için yeniden ele alındı. Memur ve emekli zammının ardından asgari ücretli çalışanların da zam bekleyişi son buluyor. Asgari ücretin, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkilediği düşünüldüğünde, konuyla ilgili yapılan çalışmalar oldukça önem arz etmektedir.
Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar sürerken, hükümet tarafından asgari ücrete yapılacak olan ara zam miktarı henüz netleşmedi. Ancak, Başkan Erdoğan'ın daha önceki açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücrete yapılacak zam oranının oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor.
Asgari ücret zammı son dakika haberleri, arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Asgari ücret zammının ne zaman yapılacağı, ne kadar olacağı gibi konularda araştırmalar yoğunlaşmış durumdadır. Temmuz ayında yapılacak olan ara zam sonrasında asgari ücretli çalışanların maaşlarına yapılacak olan artış, vatandaşlarımızın yüzünü güldürecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA ARAŞTIRILMAYA BAŞLADI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine yapılan artışlar sonrası gözler asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkileyen ve geçtiğimiz yıl ara zam alan bir konu olarak, 2023 oranıyla yeniden gündemdeki yerini aldı.