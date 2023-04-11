3 aylık tabloda %12.52 zam kesin! 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek artış! Temmuz 2023 itibariyle en düşük maaş...
Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı için heyecanlı geri sayım başladı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemek adına önemli bir veriyi daha ortaya koydu. Açıklanacak son 3 oran emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemek adına önemli bir veri olarak kullanılacak. eriye sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak.
11.04.2023 08:36 - Son Güncelleme: 11.04.2023 08:36
Milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisi 2023 yılının temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına odaklandı. Enflasyon verileri ve refah payıyla yapılan hesaplamalar bu bağlamda gündemdeki yerini alıyor. Ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmış ve büyük sevinç yaratmıştı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları emekliye zam yolunda önemli bir veriyi daha belirledi. Milyonlarca emekli şimdi geriye kalan 3 veriyi büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre yeni emekli maaşı netlik kazanacak.