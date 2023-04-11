3 aylık tabloda %12.52 zam kesin! 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine ilaç gibi gelecek artış! Temmuz 2023 itibariyle en düşük maaş...

Milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisi 2023 yılının temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına odaklandı. Enflasyon verileri ve refah payıyla yapılan hesaplamalar bu bağlamda gündemdeki yerini alıyor. Ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmış ve büyük sevinç yaratmıştı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları emekliye zam yolunda önemli bir veriyi daha belirledi. Milyonlarca emekli şimdi geriye kalan 3 veriyi büyük bir heyecanla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre yeni emekli maaşı netlik kazanacak.