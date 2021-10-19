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Haberler Ekonomi Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu 4 bin TL'den satılan deniz süngeri her derde deva!

Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu 4 bin TL'den satılan deniz süngeri her derde deva!

Deniz süngerini herkes biliyor ancak faydalarını daha önce hiç kimse duymadı. Yüz yıllardır büyük ilgi gören deniz süngerlerinin kilosu şu günlerde aktarlarda 4 bin lirayı buluyor. Faydası saymakla bitmeyen süngerler dalgıçlar tarafından denizin diplerinden çıkarılıyor. Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkanında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" ifadelerini kullandı.

19.10.2021 11:25 - Son Güncelleme: 19.10.2021 11:25
Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu bin TL’den satılan deniz süngeri her derde deva!

Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur. 8-10 yıl ömrü var. Kilosu bin TL'den satılan deniz süngeri her derde deva oluyor. Dalgıçların denizin dibinden çıkardıkları süngerler, omurgasız hayvanlar grubunda eumetezoa sınıfında yer almaktadır. Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor." dedi.

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Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu bin TL’den satılan deniz süngeri her derde deva!

"VÜCUTTAKİ STATİK ENERJİYİ ALIYOR"

Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkanında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor.

Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu bin TL’den satılan deniz süngeri her derde deva!

Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.

Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu bin TL’den satılan deniz süngeri her derde deva!

10 YIL BOYUNCA KULLANILABİLİYOR

Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor.

Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu bin TL’den satılan deniz süngeri her derde deva!

Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor" diye konuştu.

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