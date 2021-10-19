Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur! 8-10 yıl ömrü var! Kilosu 4 bin TL'den satılan deniz süngeri her derde deva!

Kıymetini bilen turnayı gözünden vurur. 8-10 yıl ömrü var. Kilosu bin TL'den satılan deniz süngeri her derde deva oluyor. Dalgıçların denizin dibinden çıkardıkları süngerler, omurgasız hayvanlar grubunda eumetezoa sınıfında yer almaktadır. Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor." dedi.