7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: 2 milyon alabilirsiniz! Başvuru patlaması var

Mayıs ayının 9'unda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenmiş olan kabine toplantısı neticesinde müjdelenmiş olan Genişletilmiş Konut Finansman Desteği ile İlk Evim Konut Finansman Desteği, kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Kontu finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını ve diğer başvuru detaylarını merak eden vatandaşlar, ilgili hizmetlerden nasıl nakit desteği alabileceklerini merak ediyorlar.