7 Mayıs 2022 tarihinden önce altın veya döviz hesabı açmış olan vatandaşların dikkatine: 2 milyon alabilirsiniz! Başvuru patlaması var
Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olan kabine toplantısında alınan karar neticesinde vatandaşlara duyurulmuş olan Genişletilmiş Konut Finansman Desteği ile İlk Evim Konut Finansman Desteği, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya devam ediyor. Kendi evinin sahibi olabilmek adına devlet tarafından geliştirilmiş olan düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili destek programlarının ayrıntılarını araştırıyorlar.
Mayıs ayının 9'unda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenmiş olan kabine toplantısı neticesinde müjdelenmiş olan Genişletilmiş Konut Finansman Desteği ile İlk Evim Konut Finansman Desteği, kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Kontu finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını ve diğer başvuru detaylarını merak eden vatandaşlar, ilgili hizmetlerden nasıl nakit desteği alabileceklerini merak ediyorlar.
Genişletilmiş Konut Finansmanı Desteği 2022
Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarı yönlü hareketleri ışığında artan maliyetler, emlak sektörünü direkt olarak etkiledi. Giderek daha da zamlanan konut fiyatları, yeni dönem içerisinde kendi evlerinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların, bir çıkmaz içerisine girmelerine sebep oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve düşük faizli konut kredisi avantajının yanı sıra döviz ve altın yatırımlarının ekonomi piyasalarına yapacakları olumlu katkıları da hesaba katan Genişletilmiş Konut Finansmanı Desteği hem sıfır hem de ikinci el konut alımları için kullanılabilmektedir.