7 Mart 2022 SIVI YAĞ FİYATLARI: A101-BİM-ŞOK-Migros -Tarım Kredi- Trendyol Ayçiçek yağı kaç TL oldu? 5 LT Yudum, Biryağ, Komili, Abalı Ayçiçek yağı...

Sabah saatlerinden itibaren güncel ayçiçek yağı fiyatları merak edilip araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle sosyal medyada dönen ayçiçek yağının bulunmayacağı iddiları büyük bir krize neden oldu. Zincir marketler etiketlerde değişikliğe gitti. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma iddialarına karşı vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı zincir marketler ise reyonlardaki yağları kaldırdı bazılarının fiyatlarını değiştirdi. Etiket değiştiremeyen bazı marketlerde ise vatandaş kasada şok yaşadı. Haberimizde zincir marketlerin güncel yağ fiyatlarına yer verdik. Peki, Ayçiçek yağı kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...