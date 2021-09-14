7 kurstan birisine katılana her ay para ödemesi var! Başvurup ayda 3.450 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR'a kayıt olmak yetiyor!

Devlet tarafından iş hayatında tecrübe kazanmak isteyen gençlere ve işsiz kalan vatandaşlara önemli destekler veriliyor. Verilen destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu destekler ve kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme sağlanıyor.