Mest etti! SSK, Bağkur, 4C'liye 8.500 TL KAZANÇ! 2500 TL maaş + 3.000 TL promosyon + 3.000 TL ikramiye! O tarihte...
Peş peşe açıklamalar yapılıyor. Milyonları ilgilendiriyor. Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi haberi geldi. Son senelerde emekliler çoğu anlamda olabildiğince çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 senede bir promosyon olanağı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan yalnızca sahip olunan emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az 2.500 lira aylık gelire kavuşuyor. Öte yandan bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu.
En az 2.500 lira maaşla birlikte, Ramazan Bayramı ikramiyesi ve 3.000 liraya kadar promosyon yolu açılıyor. İşte haberin detayları ve emekli maaşı yeni bağlanan vatandaşları ilgilendiren tüm detaylar... Emekli promosyon ödemelerinde Nisan ayı kampanyalarına göre 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte emeklilere 3'lü kazanç yolu...
EMEKLİYE YILDA 2 KEZ İKRAMİYE ÖDEMESİ!
Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında bin liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor.
*KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
*YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak
*YENİ RAKAM BELLİ Mİ?
Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılmıştı. Eğer tutarda artış yapılmazsa emekliler Ramazan Bayramı'nda bin 100'er lira alacak. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira ödenecek. Ancak artış beklentileri de var. Burada 2 formül gündemde. İlk formül ikramiyenin 2 bin liraya yükseltilmesi, bu durumda iki bayramda toplam 4 bin lira ödenecek. İkinci formülde ise ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor. Bu seçenek kabul edilirse ikramiyeler yıllık enflasyona göre artırılacak. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olduğu için bu yılki artış da bu oranda olacak. Emekli vatandaşların eline bu yıl bayram başına bin 500 lira geçecek. İki bayramda toplam ödeme 3 bin lira olacak. Yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor…