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Haberler Ekonomi %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Asgari ücrete 2. zam için AK Parti'den yeni açıklama! Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

%69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Asgari ücrete 2. zam için AK Parti'den yeni açıklama! Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

Temmuz ayına kısa bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam açıklamalarına çevrildi. İşçiler de yüksek enflasyon verileriyle birlikte "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Canlı yayında son dakika açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
10.05.2022 10:33 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:33
Asgari ücrete 2. zam için AK Parti’den yeni açıklama! %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

Milyonlarca kişi asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusunu gündemde tutuyor. Bu kapsamda hüklümet kanadından yapılan açıklamalar sıkı bir takiple inceleniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjdeli haber canlı yayında duyuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete 2. zam hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek" diyen Yılmaz "Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!

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Asgari ücrete 2. zam için AK Parti’den yeni açıklama! %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Asgari ücrete 2. zam için AK Parti’den yeni açıklama! %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

Bu gelişmenin ardından asgari ücretli vatandaşlar da asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Asgari ücrete 2. zam için AK Parti’den yeni açıklama! %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

"YIL ORTASINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAĞINI DUYUYORUZ"

Katıldığı canlı yayın programında ekonomiyle ilgili açıklamalar yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek için hükümetimiz tedbirler almaya devam edecek" dedi.

Asgari ücrete 2. zam için AK Parti’den yeni açıklama! %69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

"Şimdi yıl ortasında yeniden bir değerlendirme yapılacağını duyuyoruz" diyen Yılmaz, "Asgari ücret yıl sonunda belirleniyor. Her halükarda belirlenirken gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak yapılacak. Ne zaman olur, ne zaman değerlendirmeye alınır onu göreceğiz" dedi.

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