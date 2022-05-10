%69,97 enflasyon ayarı mı gelecek? Asgari ücrete 2. zam için AK Parti'den yeni açıklama! Bu rakam ilk defa dile getirildi! 2.000 TL tarihi ara zam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.