90 projede fiyatlar dibe çekildi ister 3+1 ister 2+1! TOKİ'den 827 TL taksitle 199 bin TL'lik evi hemen kapın! 15 bin TL nakiti olan hayal ettiği evi ertelemeyecek!

TOKİ'den yeni kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Hayal ettiğiniz evi almayı ertelemenize gerek kalmayacak! Yayınlanan güncel TOKİ ilanında en düşük dairenin maliyeti 199 bin TL - 400 bin TL arası. Oda sayılarına göre bu oran artıyor. 2+1 evlerin fiyatı daha uygunken 3+1 evlerin maliyeti belli oranda artış gösteriyor. En dikkat çeken kısım ise taksit ve vade detayı. Vatandaşlar ister 180 ay vade, ister 240 ay vade ile anlaşmaya varabilir. Taksit olarak da cüzi bir miktarda ödeme isteniyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacağını belirtti. Mevcutta 90 proje bulunuyor. İşte Mayıs ayı TOKi güncel kampanyalar!