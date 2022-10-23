%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...
Milyonlarca emekli memura ocak ayında büyük bir zam bekleniyor. Yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memura %18.96 zam beklenirken, ek iyileştirme de yapılacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur maaşları en az 10 bin 831 TL olurken, en düşük emekli maaşı 5 bin 524 TL'yi bulacak. Memurlara maaşlarının yanı sıra aile yardımı da eklenecek. İşte meslek meslek emekli memur YENİ maaş tablosu!
23.10.2022 11:39 - Son Güncelleme: 23.10.2022 11:39
Emekli ve memurların Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.86, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 18.96 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte Ocak 2023 meslek meslek memur emekli maaşları!