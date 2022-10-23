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Haberler Ekonomi %67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Milyonlarca emekli memura ocak ayında büyük bir zam bekleniyor. Yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memura %18.96 zam beklenirken, ek iyileştirme de yapılacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur maaşları en az 10 bin 831 TL olurken, en düşük emekli maaşı 5 bin 524 TL'yi bulacak. Memurlara maaşlarının yanı sıra aile yardımı da eklenecek. İşte meslek meslek emekli memur YENİ maaş tablosu!

takvim.com.tr
23.10.2022 11:39 - Son Güncelleme: 23.10.2022 11:39
%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Emekli ve memurların Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.86, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 18.96 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte Ocak 2023 meslek meslek memur emekli maaşları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurlara Ocak'ta çifte zam göründü. Yüzde 67.78'lik 2022 yıl sonu enflasyonu tahminine göre memurlara yüzde 18.96 zam beklenirken, ek iyileştirmeyle oran artırılabilecek.

%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Maaşların yanı sıra aile yardımı da artacak. İşte mesleklere göre Ocak maaşları...

%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Milyonlarca memur yeni yıla yeni maaşla başlayacak.

%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Ocak'ta hem maaşlar artırılacak hem de ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girecek.

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