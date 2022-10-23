%67.78 ZAM + ek ödeme! En az 10 bin 831 TL maaş! SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu ÇIKTI! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Emekli ve memurların Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.86, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 18.96 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte Ocak 2023 meslek meslek memur emekli maaşları!