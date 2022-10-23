Emekliye 13 bin 500 TL ödeme! 1 Kasım 2022 promosyon ödeme listesi YİNELENDİ! Son 1 hafta kaldı: Taban en az 3.000 TL! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi...
Bankaların promosyon tutarları artışa geçiyor. Taban tutarlar 1 Kasım'dan itibaren güncellenirken, taahüdü sürenler 2 yolla ödemelerini yenileyebilecek. Bankalar, emeklilere 1 Kasım'dan itibaren 3 senelik dönem için bu tutarlardan daha az bir ödeme yapamayacak. Taban promosyon tutarları bu seviyelerde verilecek. İsteyen bankalar daha çok ödeme de yapabilecek. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka ödeme listesi haberimizde!
23.10.2022 10:28 - Son Güncelleme: 23.10.2022 10:28
Paranızı bırakmayın müracaat edin ATM'den hemen alınıyor! 2022 senesiyle birlikte bankaların karşılıklı promosyon yarışları oldukça kızışmış durumda. Promosyon teklifleri bağlamında SGK'dan yeni bir açıklama yapıldı. Taban ödemeler 3.000 - 5.000 TL'ye kadar yükseltildi. 19 bankanın imzasıyla birlikte 1 Kasım'dan itibaren tutarlar yenilenecek. İşte banka banka promsoyon ücret lisesi haberimizde...
19 banka ile yeniden imzalanacak protokol ile SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemeyecek.