BİM'de avantajlı indirimler kapınıza gelecek! BİM 13 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yüzde %27'ye kadar ulaşan fırsatlar!

BİM 13 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler yarın sabahın ilk saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta salı gününden itibaren Cif Ultra Güç Çok Amaçlı Sprey, WC Temizleyici Aktif Köpük, Comfort Family 2'li Likralı Kaşkorse Slip Kadın, Ribana Atlet Erkek, Çizgili/Jakarlı Body Bebek, Casilli Boyun Bağlamalı Üstlü Şortlu Saten Takım, Angie Vücut Spreyi, Turna Ayçiçek Yağı, Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti, Art Matik Toz Deterjan, Bingo Konsantre Yumuşatıcı, Calgon Çamaşır Hijyeni, ABC Yüzey Temizleyici, 3'lü Çekmece Dolap Koku Kesesi, Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü,ve Golden Rose Mini Seyahat Seti ürünleri dikkat çekmeyi başardı.

12.07.2021 09:55 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





