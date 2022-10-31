650 TL çocuk yardımı başvuruları e-Devletten alınıyor! Online ekran halen açık! 1.833 TL altında maaşı olanlara müjde! Paralar PTT'den hesaplara yatıyor!

650 TL çocuk yardımı başvuruları e-Devletten alınıyor! Online ekran halen açık! 1.833,45 TL'nin maaşı olanlara müjde! Paralar PTT'den hesaplara yatıyor! Maddi durumu yerinde olmayan aileler için harekete geçildi. Bu kapsamda çocuklu ailelere çocuk başına ödeme yapılacağı duyuruldu. Çocuk destek bileşeni programı açıldı. Programla birlikte başvuru yapan ve başvurusu onaylanan ailelere 650 TL'ye kadar ödeme sözü verildi. İşte detaylar!