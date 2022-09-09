%65 ZAM! Emekliye en az 5 bin 432 TL! 4A SSK, 4B Bağkur 6 aylık enflasyonla Ocak 2023 ESKİ - YENİ maaş tablosu! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaş alan emekliler...
Ocak ayı zamlı emekli memur maaşları hakkında aramalar son dönemde yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program emekli zammı için bazı ipuçlarını verdi. Açıklanan %65 oranında yıl sonu enflasyonu gerçekleşirse, emekliler için yüzde 15,91 seviyesinde zam olabileceği ortaya konuldu. Peki, Ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağkur, Esnaf maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak ayı emekli maaş tablosu!
09.09.2022 16:12 - Son Güncelleme: 09.09.2022 16:12
2023 YILI Ocak ayında emeklilerin beklentileri oldukça yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Maaş zammı için geriye sadece 4 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı.Haberimizde yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplama yaptık. İşte kalem kalem Ocak 2023 emekli maaşları!
Ancak ipuçları da var. Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 olacak.