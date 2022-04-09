İŞKUR müstacel olarak duyurdu: 19 - 50 yaş arası, ilkokul mezunu... Ülke genelinde 4.253 - 7.000 TL arası maaşla 93.711 acil işçi alımı yapacak!
İŞKUR Nisan ayında da istihdamı sağlamak hedefiyle iş piyasasını güçlendiriyor. İŞKUR 2022 Nisan ayına kadar 363 bin 415 vatandaşı iş sahibi yaptı. En çok satış danışmanı, gövde işçisi ve konfeksiyon personeli işçi alımı yapıldı. Şu anda teşhis edilen sahip olunan personel alımı ilanlarında 90 bini aşkın işçi aranıyor. Geçen yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam etmek üzere 93 bini aşkın personel alımı hazırlığını tamamladı. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak kurumlar...
Türkiye İş Kurumu doğrultusunda Nisan ayı amacıyla yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla eş güdümlü kamu ve özel sektörde detaylı kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 90 bini aşkın personel alımı yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi kadrolara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR Nisan ayı güncel iş ilanları!
AÇIK İŞ İLANLARI - ALINACAK KADRO SAYISI
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Abone İşleri Memuru 1
Acil Servis Hemşiresi 2
Acil Tıp Teknisyeni 56
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 25
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 24
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 2
Ağaç Palet İmalatçısı 30
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 3
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 3
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 5
Ahşap Ambalaj İşçisi 20
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 23
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 3
Ahşap Doğrama İmalatçısı 9
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 7
Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 3
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 6
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 6
Ahşap İskeletçi 21
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 6
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 4
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 9
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 4
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 8
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 190
Ahşap Mobilya İmalatçısı 166
Ahşap Montaj Elemanı 14
Ahşap Tekne İmalat Ustası 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 3
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 420
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 6
Akrilik Tezgah Ustası 2
Akrobat 1
Aksesuar Şefi (Tekstil) 2
Aktar (Baharatçı) 1
Aktör (Oyuncu) 1
Alakart Aşçısı 12
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 4