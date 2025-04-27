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Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

AK Parti, kamu personel alımlarında köklü değişiklikler getiren 19 maddelik yeni bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:43 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:43
Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

Teklif; memur alımlarından uyuşmazlık mahkemelerine, TRT düzenlemelerinden vergi incelemesi personeline kadar birçok kritik düzenlemeyi içeriyor. İşte yeni düzenlemeye dair tüm detaylar...

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

🎯 35 YAŞ SINIRI GETİRİLİYOR

Yasa teklifine göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurumları, kurulları, üst kurulları ve kuruluşları tarafından yapılacak mesleğe özel yarışma sınavları ile personel alımında 35 yaş sınırı uygulanacak.
Bu değişiklik, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bazı kararnameleri iptal ederek "yasa ile düzenleme yapılması gerekir" şeklindeki gerekçesine uyum sağlamak amacıyla getiriliyor.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

🏛️ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DÜZENLEMESİ

Teklif, uyuşmazlık mahkemesinin başkan seçimine de yenilik getiriyor. Buna göre; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek.
Bu adım, mahkemeler arası yetki uyuşmazlıklarının çözüm sürecinde daha güçlü bir denetim mekanizması kurulmasını hedefliyor.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

🛑 VERGİ İNCELEME PERSONELİNE 3 YIL KURALI

Yeni düzenlemeyle, memuriyetten ayrılan vergi incelemesi personelinin, ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca doğrudan veya dolaylı şekilde inceleme yaptığı mükelleflerin kurumlarında çalışması yasaklanacak.
Ayrıca bu kişiler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da sözleşme düzenleyemeyecek. Bu maddeyle, çıkar çatışmalarının ve etik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

📺 TRT'YE YENİ YETKİLER

Yasa teklifinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) için de dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor:

  • TRT, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek.

  • Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık kurabilecek.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

  • TRT'nin alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri gibi tüm ihale süreçleri yönetmelikle düzenlenecek.

  • Ayrıca kamu idarelerine ait taşınmazlar ve devletin tasarrufundaki alanlar, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

📌 Özetle: Ne Değişecek?

  • Memur alımlarında 35 yaş üstü adaylar yarışma sınavına giremeyecek.

  • Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı artık AYM üyeleri içinden seçilecek.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

  • Vergi inceleme personeline 3 yıl boyunca bazı özel sektörde çalışma yasağı getirilecek.

  • TRT, daha esnek ve girişimci bir yapıya kavuşacak.

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

Fotoğraflar: AA