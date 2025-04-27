Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor! 3 farklı yeni şart gündemde

Teklif; memur alımlarından uyuşmazlık mahkemelerine, TRT düzenlemelerinden vergi incelemesi personeline kadar birçok kritik düzenlemeyi içeriyor. İşte yeni düzenlemeye dair tüm detaylar...

🎯 35 YAŞ SINIRI GETİRİLİYOR Yasa teklifine göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurumları, kurulları, üst kurulları ve kuruluşları tarafından yapılacak mesleğe özel yarışma sınavları ile personel alımında 35 yaş sınırı uygulanacak.

Bu değişiklik, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bazı kararnameleri iptal ederek "yasa ile düzenleme yapılması gerekir" şeklindeki gerekçesine uyum sağlamak amacıyla getiriliyor.

🏛️ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DÜZENLEMESİ Teklif, uyuşmazlık mahkemesinin başkan seçimine de yenilik getiriyor. Buna göre; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek.

Bu adım, mahkemeler arası yetki uyuşmazlıklarının çözüm sürecinde daha güçlü bir denetim mekanizması kurulmasını hedefliyor.

🛑 VERGİ İNCELEME PERSONELİNE 3 YIL KURALI Yeni düzenlemeyle, memuriyetten ayrılan vergi incelemesi personelinin, ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca doğrudan veya dolaylı şekilde inceleme yaptığı mükelleflerin kurumlarında çalışması yasaklanacak.

Ayrıca bu kişiler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da sözleşme düzenleyemeyecek. Bu maddeyle, çıkar çatışmalarının ve etik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.