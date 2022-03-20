👨🏻‍🦳60'ı beklemenize gerek yok, yaş indirimi uygulanıyor! Erken emeklilik için 60, 90, 180 gün kazanılıyor! EYT olmadan 40, 41, 42, 43, 45 yaşında...

Türkiye'de emeklilik ile ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Vatandaş ise erken emekli olmanın yolları hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor. Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor. İşte erken emekli olmak için bilinmesi gerekenler...