👨🏻🦳60'ı beklemenize gerek yok, yaş indirimi uygulanıyor! Erken emeklilik için 60, 90, 180 gün kazanılıyor! EYT olmadan 40, 41, 42, 43, 45 yaşında...
Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren haber geldi. Kamu ve özel sektör fark etmeksizin 45 iş kolunda çalışanların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durum emeklilik yaşını erkene çekerken, prim avantajı sağlıyor. Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı bulunuyor. Yıpranma ya da 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu fırsat, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. Peki, kimler yıpranma payından emekli olabiliyor? İşte merak edilenler...
20.03.2022 19:49 - Son Güncelleme: 20.03.2022 19:49
Türkiye'de emeklilik ile ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Vatandaş ise erken emekli olmanın yolları hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor. Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor. İşte erken emekli olmak için bilinmesi gerekenler...
'Yıpranma' ya da bir başka deyişle 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.