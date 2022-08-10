%60.4 zamla Ocak 2023'te emekliye en düşük 6.000 TL maaş! Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık! 6 aylık TÜİK enflasyon farkıyla 4A,4B,4C,SSK, Bağkur emekli maaş HESABI!
Ocak zammı için geri sayım şimdiden başladı. Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler ve memurlar büyük bir heyecanla Ocak 2023 zammının ne olacağını merak etmeye başladı. Merkez Bankası ve TÜİK tarafından açıklanan son veriler ışığında Ocak zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %60.4 olarak açıkladı. TÜİK ise Temmuz ayı enflasyon verisini açıklayınca geriye sadece 5 aylık veri kaldı. Bu noktada arama motorlarında, "SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi maaş farkı kaç TL olacak 2023?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Uzmanlar tarafından 2023 maaşlarına dair hesaplamalar yapıldı. İşte son rakamlar...
10.08.2022 13:35 - Son Güncelleme: 10.08.2022 13:35
2023 emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? 2023 yılında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlere göre hazırlanan emekli Ocak zammı tablosunda hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Emeklinin alacağı zam oranı ise Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak. İşte, 2023 Ocak emekli maaş zammının sonrasında kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtı!