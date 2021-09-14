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Haberler Ekonomi Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

Çalışma hayatında kıdemden sonra en çok tartışılan, sıkça yargıya taşınan konuların başında gelen "fazla mesai" milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yargıtay'ın ödemelerde 270 saat sınırını kaldırdığı fazla mesai için işçi onayı zorunlu, ödenmemesi durumunda da haklı fesih nedeni kabul ediliyor.

14.09.2021 07:01 - Son Güncelleme: 14.09.2021 07:01
Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

Çalışma hayatında kıdemden sonra en çok tartışılan, sıkça yargıya taşınan konuların başında gelen "fazla mesai" milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yargıtay'ın ödemelerde 270 saat sınırını kaldırdığı fazla mesai için işçi onayı zorunlu, ödenmemesi durumunda da haklı fesih nedeni kabul ediliyor.

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Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

SABAH'ta yer alan habere göre, Fazla çalışma ücrete dâhil edilirken, kıdem tazminatında da hesaba katılıyor. İş Kanunu'na göre çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olup bu süreyi aşan çalışmalar fazla mesai kapsamına giriyor.

Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

GECE ÇALIŞMALARI 7.5 SAATİ GEÇEMEZ
Fazla çalışma alacakları için beş yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde çalışanın onayıyla daha fazla mesai yapılabilir.

Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmıyor. Zorunlu, olağanüstü dönemlerde fazla çalışmada onay aranmaz.

Fazla mesai yapmak zorunlu mu? Ödenmemesi haklı fesih nedeni: Yılda 270 saat sınırı kalktı

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren, ücrete dâhil edilen, kıdem hesabına katılan fazla mesai konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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