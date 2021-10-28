6 yıl erken emekli olabilmek mümkün! Şartları tamamlayanlar 2.160 gün kazanabiliyor! Doğum borçlanması başvuru şartları…
Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet veren vatandaşlar emekli olacağı günün hayalin kurarken bu hayale erkenden kavuşmanın yollarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda erken emeklilik yolunu açıyor ve bunlardan biri de borçlanma oluyor. Sigortalı kadın çalışanlar doğum sayısına bağlı olarak 6 yıl erken emekli olabiliyor. Şartları tamamlayanlar 2.160 gün kazanabiliyor. Peki Doğum borçlanması başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca kadın çalışanı yakından ilgilendiren doğum borçlanmasına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
28.10.2021 12:03
- Son Güncelleme: 28.10.2021 12:05
Emeklilik konusu ekonomi gündeminden düşmeyenler arasında yer alıyor ve vatandaşlar emekli olacakları günü daha erkene çekebilmenin şartlarını araştırıyor. Erkeklerde askerlik ve kadınlarda doğum borçlanması yoğun ilgi görenlerden ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Doğum borçlanması ile şartları tamamlayan kadınlar 2.160 gün kazanabiliyor ve böylece 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün kılınıyor. Doğum borçlanması başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.