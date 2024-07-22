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6 Parça Tencere 849 TL, Piknik Sandalyesi 349 TL'ye düştü! A101 İNDİRİMİ başladı! 25 Temmuz aktüel ürünler...

A101, her hafta müşterilerine sunduğu cazip indirimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. 25 Temmuz 2024 tarihinde geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında, elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride büyük indirimler sunulacak. Bu kampanya, özellikle sezon sonu fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için ideal bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu, alışverişlerinizi daha ekonomik ve verimli hale getirecek ürünlerle dolu.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:24 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 09:21
6 Parça Tencere 849 TL, Piknik Sandalyesi 349 TL’ye düştü! A101 İNDİRİMİ başladı! 25 Temmuz aktüel ürünler... 1

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101, her hafta yayınladığı Aldın Aldın kataloğuyla yine birbirinden cazip indirimler sunuyor.

6 Parça Tencere 849 TL, Piknik Sandalyesi 349 TL’ye düştü! A101 İNDİRİMİ başladı! 25 Temmuz aktüel ürünler... 2

Kiwi Mikroodalga Fırın 2.199 TL

Kiwi Overlok Makinesi 4.999 TL

Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL

6 Parça Tencere 849 TL, Piknik Sandalyesi 349 TL’ye düştü! A101 İNDİRİMİ başladı! 25 Temmuz aktüel ürünler... 3

Cem Gusto Ezme Tava 279 TL

Cem Gusto Ezme Basık Tencere 449 TL

Emaye Sos Tavası 169 TL

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