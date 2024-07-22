Prim gün yaş hesabı A'dan Z'ye değişti: 1997-1999-2004 SGK girişi olanlara az primle erken emeklilik fırsatı!

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda ulaşılan, birçok kişinin uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu, huzurlu bir dönem olarak kabul edilir. Türkiye'de emeklilik sistemi, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişikliklere uğradı. Özellikle 1995 ile 1999 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk defa kaydolan sigortalılar, bu düzenlemelerden en çok faydalanan grup oldu. Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde, belirli şartları taşıyan bu kişilere, daha az prim günü ile emekli olma imkanı tanındı. Bu değişiklikler, emeklilik planlaması yapan birçok çalışan için oldukça cazip seçenekler sunuyor ve emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getiriyor.