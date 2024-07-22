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Prim gün yaş hesabı A'dan Z'ye değişti: 1997-1999-2004 SGK girişi olanlara az primle erken emeklilik fırsatı!

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda ulaşılan, birçok kişinin uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu, huzurlu bir dönem olarak kabul edilir. Türkiye'de emeklilik sistemi, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişikliklere uğradı. Özellikle 1995 ile 1999 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk defa kaydolan sigortalılar, bu düzenlemelerden en çok faydalanan grup oldu. Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde, belirli şartları taşıyan bu kişilere, daha az prim günü ile emekli olma imkanı tanındı. Bu değişiklikler, emeklilik planlaması yapan birçok çalışan için oldukça cazip seçenekler sunuyor ve emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getiriyor.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 09:24
Prim gün yaş hesabı A’dan Z’ye değişti: 1997-1999-2004 SGK girişi olanlara az primle erken emeklilik fırsatı! 1

Yeni düzenlemelerle, prim gün sayısını tamamlamakta zorlanan sigortalılar, çeşitli esnekliklerle erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Erkekler için belirli yaş ve prim gün şartları sağlanırken, kadınlar için daha farklı avantajlar sunuluyor. Bu düzenlemeler, çalışma hayatı boyunca çeşitli nedenlerle kesintisiz çalışamayan veya prim günlerini tamamlayamayan kişiler için önemli fırsatlar sunuyor.

Prim gün yaş hesabı A’dan Z’ye değişti: 1997-1999-2004 SGK girişi olanlara az primle erken emeklilik fırsatı! 2

ERKEK EMEKLİLİK ŞARTLARI

🌟 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün, 60 yaş
🌟 09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün, 60 yaş
🌟 24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün, 58 yaş

Prim gün yaş hesabı A’dan Z’ye değişti: 1997-1999-2004 SGK girişi olanlara az primle erken emeklilik fırsatı! 3

🌟 24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün, 57 yaş
🌟 24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün, 56 yaş
🌟 24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün, 55 yaş

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