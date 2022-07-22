6 milyon EYT’liye 48,49,50 yaşında emeklilik! Aslında EYT’li olmayabilirsiniz! 2023 rehberi: Yaş koşulsuz kısmi kesintili, kademeli emeklilikle 7.200 prim formülleri!

EYT ne zaman çıkacak? soruları gündemde yer alırken gelişmeler de yakından takip ediliyor. Temmuz ayıyla birlikte bir çok sorun çözüldü ve maaşlar artmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından EYT sorunu için beklentiler artmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "'Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" dedi. İşte kademe kademe EYT sorunu hakkında merak edilenler!