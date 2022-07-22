6 milyon EYT'liye 48,49,50 yaşında emeklilik! Aslında EYT'li olmayabilirsiniz! 2023 rehberi: Yaş koşulsuz kısmi kesintili, kademeli emeklilikle 7.200 prim formülleri!
EYT sorunu hakkında gelişmeler gün gün takip ediliyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan ve kamoyunda "Emeklilikte yaşa takılanlar" olarak bilinen EYT problemi yaklaşık 5-6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. EYT'liler yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim gün koşullarını yerine getirip emekli olmayı talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, çalışma grubu oluşturulacağını, yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi gibi formüllerin üzerinde durulduğunu aktarmıştı. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "'Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" demişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de hangi formüller masada? İşte son gelişmeler ve detaylar haberimizde...
EYT ne zaman çıkacak? soruları gündemde yer alırken gelişmeler de yakından takip ediliyor. Temmuz ayıyla birlikte bir çok sorun çözüldü ve maaşlar artmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından EYT sorunu için beklentiler artmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "'Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" dedi. İşte kademe kademe EYT sorunu hakkında merak edilenler!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu gündemine aldı. Sorunun çözümü için farklı formülleri masaya yatıran Bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması bekleniyor.
1- EYT sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?
1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.
2- 1999'daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi?
1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti.