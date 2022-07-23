SSK, Bağkur, 4C,EYT'li herkesi içine alıyor! Zamla birlikte 4 bin 173 TL... 8 müjde tek tek sıralandı!
SSK, Bağkur, EYT'li herkesi kapsayan açıklamalar geldi. Emekli maaşı ödemeleri, tazminat, EYT düzenlemesi tek tek masaya yatırıldı. 5001 günüm var. 2009 yılından itibaren de yurtdışında çalışıyorum, borçlanma ile emekli olabilir miyim? 4700 prim günüm mevcut, 1995 ilk sigortalı başlangıcım. %49 raporum var, malulen emekli olabilir miyim? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım ve ne kadar yıpranma alırım? 20.01.1994 girişliyim, ne zaman emekli olurum? Bir de EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? Sigortalılık öncesi doğum borçlanması hakkı çıkacak mı? gibi çok sayıda sorunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!
SSK, Bağkur, EYT'li, memur, emekli herkes merak ediyordu. Tüm soruların yanıtı belli oldu. 8300 gün sigortalılık sürem var ne zaman emekli olurum? EYT'den faydalanabilir miyim? Emekli maaşını yükseltme şansım var mı? Yarım maaş gibi yarım sigorta mı olacak? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım ve ne kadar yıpranma alırım? 20.01.1994 girişliyim, ne zaman emekli olurum? Bir de EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı haberimizde!
Merhaba, ben tekstil işçisiyim. Bizim işyerimizde psikolojik baskı yoğun bir şekilde uygulanıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor. Akşamları mesaiye kalmak zorunlu olmadığı halde kalmayacağım dediğinizde farklı muamele görüyorsunuz. Bununla ilgili şikayette bulunabilir miyim ve bundan dolayı işten çıkarılır mıyım?
Mobbing çalışma hayatımızın her noktasında ne yazık ki karşılaştığımız bir durum. Bu duruma katlanmak zorunda değilsiniz. Bahsetmiş olduğunuz durum eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır. Alo 170 hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Ayrıca mobbing cezası ülkemizde 4 aydan 3 yıla kadar hapis gerektirir. Bakanlık eşitlik ilkesine aykırılıktan 99/1a gereği mağduriyete uğramış her işçi için 397 TL idari para cezası uygulamaktadır. Şikayetinizden dolayı işten çıkarılamazsınız, tüm yasal alacaklarınızı ödeyerek işten çıkarılma durumuyla karşılaşırsanız da işe iade davası açarak kazanabilirsiniz.
Benim 14 gün yıllık iznim mevcut. Ancak işverenim hiç benim belirlediğim tarihlerde izin vermiyor. Ben 4 yıldır çalışıyorum, yıllık izinlerimi hep kış aylarına denk getiriyor. Hiç yaz tatili yapamıyorum, bu durumda ne yapmam gerekir?
İşveren personelinin izin sürelerini kanuna uygun bir şekilde kullandırmakla mükelleftir. Bu detaylar ayrıca bir yönetmelik belirlenmiştir. Sürekli kış aylarında izin verilmesi kanuna ve yönetmeliğe aykırı bir durum oluşturur ve 4857 sayılı kanuna göre 755 TL idari para cezası vardır. Siz izin sürenizi bu yıl istemiş olduğunuz tarihleri belirterek bir dilekçe hazırlayıp işvereninize sunun. Durumun reddedilmesi halinde yıllık izin yönetmeliğine aykırı davranışınızdan dolayı ihbar edeceğinizi bildirin. Daha sonra Alo170 hattına şikayette bulunabilirsiniz.
Ben bir firmada insan kaynakları olarak işe başladım. Benden önceki dönemlerde kişilerden sadece kimlik alınarak işe başlatılmış. Hiç birinin özlük dosyası yok, bunun bir yaptırımı var mıdır?
4857 sayılı kanuna göre her işçi için ayrı ayrı özlük dosyası oluşturulması zorunludur. Özlük dosyası oluşturmayan işverenlere 2022 yılı içerisinde 4.173 TL idari para cezası uygulanır. Size tavsiyem çalışanlarınızın özlük dosyalarını en kısa sürede oluşturmanız yönünde olacaktır.
Benim emeklilik yaşım doldu ancak prim günüm eksik. 5525 günle emekli olacağım, 5001 günüm var. 2009 yılından itibaren de yurtdışında çalışıyorum, borçlanma ile emekli olabilir miyim? Bağkur kapsamına alınır mıyım ve aylığım kesilir mi burada çalıştığımda? Teşekkürler.
524 günlük yurtdışı borçlanması ile Bağkur statüsüne alınmazsınız. 4/a kapsamında emekli olabilirsiniz ancak yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlanan kişilerin yurtdışında çalışması veya emekli olması durumunda bağlanan aylıkları durdurulmaktadır. Eksik günlerinizi askerlik veya doğum borçlanması şeklinde tamamlamalısınız. Bir diğer seçenek ise Türkiye'ye gelip çalışarak tamamlayabilirsiniz. İngiltere, Fransa,İsviçre veya İsveç'te