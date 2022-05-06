6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir... AKARYAKITA ZAM İNDİRİM GELDİ Mİ?
AKARYAKITA ZAM - İNDİRİM GELDİ Mİ? sorusu 6 Mayıs itibariyle gündemde yer almaya başladı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki sık değişiklikler nedeniyle milyonlarca sürücü de benzin, motorin (mazot), otogaz ve LPG güncel fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son zamanlarda sık sık indirim ve zam haberleri duyuruluyor. Son olarak 6 Mayıs itibariyle yeni bir zam geleceği iddia edildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları tam liste...
SON DAKİKA AKARYAKIT ZAM-İNDİRİM DUYURULARI... Motorine zam otogaza indirim geldi. Açıklama sonrası 6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrol fiyatlarında ve dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam şeklinde yansımaya devam ediyor. Son olarak hem zam haberi hem de indirim haberi peş peşe geldi. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ildeki araç sahipleri güncel fiyat listesini merak ediyor. Peki AKARYAKITA ZAM İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | AKARYAKIT'A ZAM - İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?
6 Mayıs'ta hem zam hem indirim yapılacak. 6 Mayıs 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor.
Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Öte yandan Brent petrol fiyatlarının 107 dolar seviyesini çıkmasıyla beraber Ramazan Bayramı öncesinde benzin fiyatlarına 1 lira 33 kuruş zam uygulanmıştı.
6 MAYIS AKARYAKIT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: OTOGAZDA İNDİRİM
Otogazda ise Cuma gününden geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim olması bekleniyor.
LPG FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?
LPG fiyatlarına bu gece yarısı itibariyle 1 lira indirim yapılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı. İndirimin uygulanması halinde İstanbul'da ortalama LPG fiyatı 11.75 TL'den 10.75 TL'ye, Ankara'da 11.97 TL'den 10.97 TL'ye, İzmir'de ise 11.69 TL'den 10.99 TL'ye kadar gerileyecek. LPG'ye 1 TL indirim yapıldığı iddiaları gündemde yer alırken konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.