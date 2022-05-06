6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir... AKARYAKITA ZAM İNDİRİM GELDİ Mİ?

SON DAKİKA AKARYAKIT ZAM-İNDİRİM DUYURULARI... Motorine zam otogaza indirim geldi. Açıklama sonrası 6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrol fiyatlarında ve dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam şeklinde yansımaya devam ediyor. Son olarak hem zam haberi hem de indirim haberi peş peşe geldi. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ildeki araç sahipleri güncel fiyat listesini merak ediyor. Peki AKARYAKITA ZAM İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu?