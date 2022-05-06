Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı! Yüzde 80'e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!

Ekonomi piyasalarında gözlenen yukarı yönlü hareketler, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Bu doğrultuda yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerin başında da emlak sektörü geldi.