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Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı! Yüzde 80'e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!

Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak artan konut fiyatları karşısında yeterli birikimi bulunmayan vatandaşlara, devlet bankalarından destek müjdesi geldi. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, faiz oranlarını sıfırladıklarını konut finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte devletin katılım bankalarının konut finansmanı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
06.05.2022 10:14 - Son Güncelleme: 06.05.2022 10:14
Yüzde 80’e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz! Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı!

Ekonomi piyasalarında gözlenen yukarı yönlü hareketler, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Bu doğrultuda yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerin başında da emlak sektörü geldi.

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Yüzde 80’e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz! Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı!

Geçtiğimiz yılın aralık ayı içerisinde rekor seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları hem sıfır hem de ikinci el konutların fiyatlarında ciddi artışların gözlenmesine yol açtı.

Yüzde 80’e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz! Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı!

Yeni dönemde de piyasaların hareketliliklerini sürdürmeleri, konut fiyatlarında gözlenen artışın devam etmesine sebep oldu. Artan fiyatlar karşısında kendi evinin sahibi olmak ile ilgili geliştirdikleri planları ertelemek zorunda kalan vatandaşlara, devlet bankalarından müjdeli haber geldi.

Yüzde 80’e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz! Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı!

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, faiz oranlarının sıfırladığını ve yerine kar payı oranlarının getirildiğini ilan ettikleri konut finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

Yüzde 80’e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz! Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı!

Ziraat Katılım Bankası Konut Finansmanı Hizmeti 2022

Son zamanlarda katılım bankaları tarafından düzenlenen kampanyaların avantajlı fırsatlara sahip olması, ilgili banka grubuna olan taleplerin artmasını sağladı.

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