Devlet bankaları konut kredi faiz oranlarını sıfırladı! Yüzde 80'e kadar nakit desteği! Günlük 117 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz!
Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak artan konut fiyatları karşısında yeterli birikimi bulunmayan vatandaşlara, devlet bankalarından destek müjdesi geldi. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, faiz oranlarını sıfırladıklarını konut finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte devletin katılım bankalarının konut finansmanı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
06.05.2022 10:14 - Son Güncelleme: 06.05.2022 10:14
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, faiz oranlarının sıfırladığını ve yerine kar payı oranlarının getirildiğini ilan ettikleri konut finansmanı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.