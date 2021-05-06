Emekli ikramiyesi yattı mı son dakika? SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika Emekli ikramiyesi yattı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Emekliler sabah saatlerinden itibaren hesaplarını kontrol etmeye başladı. Başkan Erdoğan, ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu ve gözler zamlı ikramiyelerin yatacağı güne çevrildi. SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta yani bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alacağı açıklandı. Emeklilerin maaş aldıkları kuruma göre yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, ATM'ler aracılığıyla çekilebilecek. Peki, emekli ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar yatacak? İşte tüm detaylar!
Emekli ikramiyesi yattı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında aratılmaya başlandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihi gelip çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki, Emekli ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar!
EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?
Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi bugün hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.
KİMLER İKRAMİYE ALACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.