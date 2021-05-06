Emekli ikramiyesi yattı mı son dakika? SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." demişti.