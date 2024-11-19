Tarım kredi market indirim ateşini yaktı: Notebook, tablet, robot süpürge, şampuan fiyatları dipte

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni indirim dönemi başladı! 18-29 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunda, birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor.
İçecekler ve Çay Ürünleri
TK Karadeniz Çay (1 kg): 134,90 TL
TK Türk Kahvesi (250 g): 59,90 TL
Kahve Dünyası 3'ü 1 Arada (12'li): 29,90 TL
Kahve Dünyası 2'si 1 Arada (12'li): 29,90 TL
Kahve Dünyası Salep (250 g): 5,90 TL
Kahve Dünyası Sıcak Çikolata (250 g): 5,90 TL
Dola Atom Kış Çayı: 34,90 TL
Dola Atom Nane Limon Çayı: 34,90 TL
Sarıyer Gazlı İçecekler (2,5 L): 34,90 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu (6x200 ml): 31,90 TL
Dimes Meyve Suyu (1 L): 34,90 TL