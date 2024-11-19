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Tarım kredi market indirim ateşini yaktı: Notebook, tablet, robot süpürge, şampuan fiyatları dipte

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 18-29 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan dev kampanyalar başladı. Uygun fiyatlı notebook, tablet, robot süpürge, şampuan ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler sunuluyor. Bu haftanın aktüel kataloğunda yer alan fırsatları kaçırmamak için marketleri ziyaret edin!

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 10:29
Tarım kredi market indirim ateşini yaktı: Notebook, tablet, robot süpürge, şampuan fiyatları dipte

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni indirim dönemi başladı! 18-29 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunda, birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor.

Tarım kredi market indirim ateşini yaktı: Notebook, tablet, robot süpürge, şampuan fiyatları dipte

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimli Ürün Listesi

İçecekler ve Çay Ürünleri

  • TK Karadeniz Çay (1 kg): 134,90 TL

  • TK Türk Kahvesi (250 g): 59,90 TL

  • Kahve Dünyası 3'ü 1 Arada (12'li): 29,90 TL

  • Kahve Dünyası 2'si 1 Arada (12'li): 29,90 TL

  • Kahve Dünyası Salep (250 g): 5,90 TL

  • Kahve Dünyası Sıcak Çikolata (250 g): 5,90 TL

  • Dola Atom Kış Çayı: 34,90 TL

  • Dola Atom Nane Limon Çayı: 34,90 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecekler (2,5 L): 34,90 TL

  • Kızılay Doğal Maden Suyu (6x200 ml): 31,90 TL

  • Dimes Meyve Suyu (1 L): 34,90 TL

Tarım kredi market indirim ateşini yaktı: Notebook, tablet, robot süpürge, şampuan fiyatları dipte

Temizlik Ürünleri

  • Duru Kalıp Sabun (Çeşitler): 79,90 TL

  • Elit Matik Toz Deterjan (5 kg): 159,90 TL

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