15 Aralık FİYAT LİSTESİ! Yeni ürünler geldi! Tarım Kredi Kooperatif Aynes süt 5 TL bile değil 4 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Aralık ayının son indirimleri başladı. Kampanyaya göre 4 TL altında bile alabileceğiniz ürünler yer alıyor. Sepetlerinizi hemen doldurup kasada indirimden faydalanabilirsiniz. Ocak ayı gelmeden 100, 150, 200 TL'ye sepetinizi doldurabilirsiniz. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde neler var? Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, şeker, tuz, bulgur, mercimek ve daha sayılmayacak kadar ürün bulunuyor. İşte büyük indirimlerin yer aldığı yeni Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin tamamı...