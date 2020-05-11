Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar
Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor. Son olarak Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Bu saldırı bir ilk değildi. Küresel finans çeteleri, son 2 yıl içerisinde ekonomimizi 4 kez hedef aldı. Fakat ekonomik tetikçilerin saldırıları, ayakları yere sağlam basan ekonomi politikalarımız ve saldırılara karşı alınan etkili tedbirlerle her seferinde savuşturuldu.
Küresel finans çeteleri, son 2 yıl içerisinde tam 4 kez ekonomimize karşı saldırı gerçekleştirdi. Çete, Ağustos 2018'de kur üzerinden, Mart 2019'da yerel seçimlerden sadece bir hafta önce Türkiye'de piyasalar kapalıyken yine kur üzerinden, 10 Ekim 2019'da Barış Pınarı Operasyonu'na başladığımız günün hemen ertesinde TL'ye yapılan spekülatif ataklarla ve son olarak 6 Mayıs 2020'de Londra merkezli finansal kuruluşların TL'ye saldırmasıyla ekonomimizi sistematik ve kasıtlı bir şekilde hedef aldı.