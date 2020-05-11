RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar

Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor. Son olarak Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Bu saldırı bir ilk değildi. Küresel finans çeteleri, son 2 yıl içerisinde ekonomimizi 4 kez hedef aldı. Fakat ekonomik tetikçilerin saldırıları, ayakları yere sağlam basan ekonomi politikalarımız ve saldırılara karşı alınan etkili tedbirlerle her seferinde savuşturuldu.

11.05.2020 15:09 - Son Güncelleme: 11.05.2020 15:54
Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar

Küresel finans çeteleri, son 2 yıl içerisinde tam 4 kez ekonomimize karşı saldırı gerçekleştirdi. Çete, Ağustos 2018'de kur üzerinden, Mart 2019'da yerel seçimlerden sadece bir hafta önce Türkiye'de piyasalar kapalıyken yine kur üzerinden, 10 Ekim 2019'da Barış Pınarı Operasyonu'na başladığımız günün hemen ertesinde TL'ye yapılan spekülatif ataklarla ve son olarak 6 Mayıs 2020'de Londra merkezli finansal kuruluşların TL'ye saldırmasıyla ekonomimizi sistematik ve kasıtlı bir şekilde hedef aldı.

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Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar

Fakat Türkiye, gerek güçlü ekonomi politikalarıyla, gerek son yıllarda yaptığı yapısal reformlarla, gerekse saldırılara karşı yaptığı tedbir hamleleriyle ekonomik tuzaklara geçit vermedi.

Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar

Peki Türkiye bunca saldırıya rağmen ekonomideki güçlü duruşunu nasıl sürdürdü?

Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar

İşte Türkiye'yi küresel çetenin hedefi yapan ve ekonomik saldırıları bir bir püskürten stratejik adımlar...

Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar
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