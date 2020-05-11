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Türkiye aldığı önlemlerle ekonomik tuzaklara geçit vermedi! İşte saldırıları boşa çıkaran stratejik adımlar

Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor. Son olarak Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Bu saldırı bir ilk değildi. Küresel finans çeteleri, son 2 yıl içerisinde ekonomimizi 4 kez hedef aldı. Fakat ekonomik tetikçilerin saldırıları, ayakları yere sağlam basan ekonomi politikalarımız ve saldırılara karşı alınan etkili tedbirlerle her seferinde savuşturuldu.

11.05.2020 15:09 - Son Güncelleme: 11.05.2020 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





