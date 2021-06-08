6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi! 12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade...

6 ay ödemesiz 200.000 lira veriliyor! KOBİ'lerin TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi olması, borsadan alınmış, 'Nefes kredisi' ifadesinin açıkça belirtildiği faaliyet belgesine sahip olması, 2020 yılında kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış rakamı 10 milyon liranın altında olması gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazandı. Nefes kredisine kimler başvurabilir ve yararlanabilir, başvur şartları neler?

08.06.2021 11:17 - Son Güncelleme: 08.06.2021 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





