6 - 36 ay arası erken yaşta emeklilik! SGK'ya başvuru yapan yıllar öncesinden maaşına kavuşuyor! Kritik eşik 1999 Eylül! 45, 47, 50, 55 yaşa gelmeden...
Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en önemli nokta oluyor. Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar yaş skalası iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve önce ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan çalışan kadın ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler!
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'liler eğer yeterli primleri yoksa 3600 gün yani 10 yıl çalışarak emekli olabilecek. 3600 gün prim EYT'liye emeklilik sağlarken çalışanlar için de tazminat alma hakkı doğruyor. İşte sihirli rakam 3600'ün etkileri…
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yılını tamamlayarak yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında. Bu vatandaşlar kendileri için yapılacak EYT çalışmasını merakla bekliyor. Burada yıl ve primi dolduranların dışında primleri eksik olanlar da bulunuyor. Bu sigortalılar için de emeklilik imkanları bulunuyor.
10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.