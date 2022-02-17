5724’e kısa mesaj atın anında 5.000-10.000 ve 125.000 TL hesaplara aktarılıyor! Vatandaşın gözü gönlü açıldı!
Halkbank, vatandaşların düşük miktarda acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu KrediMini sayesinde birçok ihtiyacın karşılanması sağlanacak. 10 aya kadar vade seçeneklerine de yer verilen kredi paketi kapsamında devlet bankası üzerinden nakit desteği almak isteyenler yararlanabilecekler.
Türkiye'nin kamu bankalarından vatandaşların hesaplarına devlet desteği ile uygun krediler verilmeye başladı. 5 bin liradan 125 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçları için vatandaşların başvurularını yaparak, uygun faiz ve kolay geri ödeme seçenekleri ile birçok ihtiyacı için finansman çözümlerinden yararlanmaları mümkündür. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sağlanacak krediler kapsamında birçok kesime yönelik ve maaş müşterilerine özel cazip seçeneklere de yer veriliyor. İşte ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabileceği o destekler.
Vatandaşların bütçelerine uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanması mümkün hale getirilen kredi kapsamında %1,60'tan başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. Esnek geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak 5 bin liraya kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınız için ayda 554,31 TL taksitle nakit yardımı alabilirsiniz.
Çalışan ve Emeklilere Ziraat'ten Nakit Desteği!
İki farklı kredi paketi ürünü ile vatandaşların nakit sıkıntısına finansman çözümleri sağlayan Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında, %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade ile Tüketici Kredisi desteği vermektedir.
Emeklinin yanı sıra Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında da benzer oranlarda krediyi maaş ödemlerini Ziraat Bankası üzerinden alan tüm vatandaşlara destek sunulmaya devam ediyor.