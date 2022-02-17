5724’e kısa mesaj atın anında 5.000-10.000 ve 125.000 TL hesaplara aktarılıyor! Vatandaşın gözü gönlü açıldı!

Türkiye'nin kamu bankalarından vatandaşların hesaplarına devlet desteği ile uygun krediler verilmeye başladı. 5 bin liradan 125 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçları için vatandaşların başvurularını yaparak, uygun faiz ve kolay geri ödeme seçenekleri ile birçok ihtiyacı için finansman çözümlerinden yararlanmaları mümkündür. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sağlanacak krediler kapsamında birçok kesime yönelik ve maaş müşterilerine özel cazip seçeneklere de yer veriliyor. İşte ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabileceği o destekler.