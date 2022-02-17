2022 Şubat ayına özel otomobil kampanyaları dikkat çekiyor! Bu kampanyaları incelemeden otomobil almayın! Renault, Kia, Ford…
Araç sahibi olmak isteyenlerin en merak ettiği konuların başında otomobil kampanyaları yer alıyor. Bütçesini zorlamadan uygun fiyatlarla hayalindeki arabaya kavuşmak isteyen vatandaşlar otomobil şubelerini tek tek gezmek yerine internet üzerinden tüm bilgilere hızlıca ulaşmak ve karşılaştırma yapmak istiyor. 2022 Şubat ayına özel otomobil kampanyalarını sizlere kolaylık olması adına haberimizde paylaştık. Renault, Kia, Ford gibi daha birçok markanın kampanyalarını görebilirsiniz.
Herkesin hayali bir araba sahibi olmaktır ve bunun için markaların sık sık güncellediği kampanyalar merak ediliyor. Haberimizde sizler için Renault, Kia, Ford gibi daha pek çok otomobil şirketinin güncel fırsatlarını derledik ve bu kampanyaları incelemeden otomobil almayın. Bütçesini koruyarak rahat bir şekilde ödeme yapmak isteyenler 2022 Şubat ayına özel otomobil kampanyalarına bakarak ekonomik durumuna en uygun olan seçeneği tercih edebilir. İşte güncellenen otomobil kampanyalarına, indirimlere ilişkin bilgiler!
RENAULT YENİ TALIANT OTOMATİK VİTES, 203.500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAF FİYATIYLA
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muaf satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg'in ortalama CO2 salımı 138 – 139 g/km; yakıt tüketimi 6,1 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için https://www.renault.com.tr/renault-kesfet/engelliler-icin.html sayfasını ziyaret edebilirsiniz. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
ŞUBAT AYINA ÖZEL RENAULT YENİ CAPTUR'DE 25.000 TL İNDİRİM FIRSATI
Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Captur versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 25.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.
Yeni Captur'un karma CO2 salımı 121 – 123 g/km; yakıt tüketimi 4,6 – 6,6 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
ŞUBAT AYINA ÖZEL RENAULT ZOE'DE 50.000 TL İNDİRİM FIRSATI
Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model ZOE versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 50.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.
Zoe'nin ortalama CO2 salımı 0 g/km; enerji tüketimi 172 Wsa/km'dir. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
FORD
Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli;
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları
128 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,9 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.990,76TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin yıllık toplam maliyet oranı 16,2453% olmaktadır.