%56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...
Emekli, memur zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için vatandaşlar hesaplamalara başladı. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının Temmuz ayında %108 oranında artış göstereceğini ifade etmişti. Memur maaşının 22 bin TL olacağını duyanlar ise meslek meslek memur maaşları ve emekli sandığı maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 memur, emekli, işçi zamlı maaş tablosu...
08.06.2023 15:06 - Son Güncelleme: 08.06.2023 15:06
Temmuz 2023 maaş en sık aratılanlar arasında yer aldı. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği gibi yeni dönemde enflasyon farkları, refah zammı payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. İşte 2023 Temmuz zamlı maaş tablosu...