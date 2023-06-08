%56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.