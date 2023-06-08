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Haberler Ekonomi %56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

%56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

Emekli, memur zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için vatandaşlar hesaplamalara başladı. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının Temmuz ayında %108 oranında artış göstereceğini ifade etmişti. Memur maaşının 22 bin TL olacağını duyanlar ise meslek meslek memur maaşları ve emekli sandığı maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 memur, emekli, işçi zamlı maaş tablosu...

takvim.com.tr
08.06.2023 15:06 - Son Güncelleme: 08.06.2023 15:06
%56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

Temmuz 2023 maaş en sık aratılanlar arasında yer aldı. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği gibi yeni dönemde enflasyon farkları, refah zammı payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. İşte 2023 Temmuz zamlı maaş tablosu...

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%56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.

%56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

Ayrıca bir refah payı da verilecek.

%56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.

%56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı! Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı...

Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.

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