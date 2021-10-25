5.500 TL’ye anında işe başlama fırsatı var! Bu bölümden mezun olana iş teklifi yağabilir! Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor!

5.500 TL'ye anında işe başlama fırsatı var. Bu sektörde olana iş teklifi yağabilir. Yoğun talep ve sürekli eleman ihtiyacı bitmiyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler sektörde rahatlıkla iş bulabiliyor. Maaşların en az 4-5 bin liradan başladığı sektörde sürekli eleman talebi var. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kendi iş yerini açma belgesini alma imkanı da var.