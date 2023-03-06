5.500, 7,500,9,800 TL emekli aylığı + %6.5 + 2.100 TL ilave + 11.500 TL... ÇİFT MAAŞ hesaba yatacak!

EYT maaş hesaplama robotu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. EYT başvuruları 3 Mart itibarıyla e-Devlet ve SGK il müdürlükleri üzerinden alınmaya başlarken, 4A, 4B ve 4C EYT maaş hesaplaması ile emekli maaşı ne kadar olacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 1 Nisan 2023 günü yatacak EYT emekli maaş ödemeleri...