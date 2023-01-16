Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! e-Devlet SMS sorgulama ekranı!
16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, maaşların bugün hangi illere yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili sorgular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Peki, 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE belli oldu mu? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? e-Devlet SMS sorgulama ekranı!
OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
2023 Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.
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Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)