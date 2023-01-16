Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! e-Devlet SMS sorgulama ekranı!

Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili sorgular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Peki, 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE belli oldu mu? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? e-Devlet SMS sorgulama ekranı!