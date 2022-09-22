550 TL ödeme hesaplara geçiyor! İsteyen PTT’den onay alıp ATM’den çekecek! Aile Bakanlığı açıkladı: TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olan...

Aile Bakanlığı tarafından ailelere birçok alanda destek parası yatırılıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı ödemeleri. Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 450 TL ile 600 TL aralığında ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları!