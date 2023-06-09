55 gün sonraki gram altın fiyatını açıkladı! Kuyumcular ise, altın için yeni hedef tarihi verdi! Altını olan kuyumcuya koşuyor! İşte 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları son günlerde güçlü bir yükseliş trendine girmesiyle birlikte yatırımcılar altın piyasasına büyük ilgi gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gram altının yeni rekorlar kırabileceğini ifade eden Memiş, altın piyasasının geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Borsa ve altın piyasasında yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Uzmanların yapmış olduğu değerlendirmelere göre, borsada kar satışlarına dikkat etmek ve altın piyasasını yakından takip etmek önem arz ediyor.
Memiş'in analizlerine göre, döviz kurundaki son ataklar, yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı tarafından serbest kur politikasının benimsenmesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu politikanın amacı, döviz kurunu serbest bırakarak yabancı yatırımcıların güvenini kazanmak ve ihracatı desteklemektir. Memiş, bu politikanın etkisiyle döviz kurunda önemli yükselişlerin yaşanabileceğini ve Temmuz ayından itibaren bu trendin devam edebileceğini öngörmektedir.
Ancak, uzmanın değerlendirmelerine göre, günlük bazda yaşanan agresif yükselişlerin ardından bir düzeltmenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Memiş, haziran ayı sonuna kadar altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trendin oluşabileceğini vurgulamaktadır. Sağlıklı bir piyasanın hem yükselişler hem de düşüşlerle dengelenmesi gerektiğini belirten Memiş, bu aşağı yönlü hareketin sağlıklı bir fiyat istikrarı için önemli olduğunu ifade etmektedir.
Uzman, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nda görev değişikliği ve faiz kararının piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtmektedir. Bu gelişmelerin ardından doların 22 lira seviyesinin altına gerilemesini beklediğini dile getiren Memiş, dövizle ticaret yapan veya dövize ihtiyaç duyan yatırımcıların bu seviyelerde işlemlerini tamamlamalarını önermektedir.
Memiş, güncel koşullar ve piyasa gelişmelerine dayanarak, temmuz ayından sonra altın fiyatlarının 24-25-26 bandında hareket etme olasılığının güçlü olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların bu dönemde altın piyasasını yakından takip etmeleri ve doğru stratejilerle hareket etmeleri önem arz etmektedir.
Borsa ve altın piyasasıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı. Uzmanlar, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırırken, borsada kar satışlarının yoğunlaştığını belirtiyor. Borsa piyasasında kar satışlarının artması ve bu durumun yüksek riskler içerdiği konusunda uyarılar yapılıyor. Pozisyonu olan yatırımcıların kararlarını göz önünde bulundurması ve piyasayı yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.