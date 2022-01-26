55 bin TL 48 ay vade taşıt kredisi için aylık taksit ne kadar? 2022 Ocak bankaların faiz oranları! Halkbank, Garanti Bankası…

Araba almak isteyenlerin ilk araştırdığı bilgi bankaların faiz oranları oluyor ve 2022 Ocak ayında güncel rakamlar merak ediliyor. Biriktirdikleri nakit üzerine 55 bin TL taşıt kredisi çekmek ve 48 ayda ödemek isteyen vatandaşlar aylık ceplerinden çıkacak miktarı öğrenmek istiyor. Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası gibi daha pek çok seçeneğin taşıt kredisi şartlarını kıyaslamak isteyenler için şubeye gitmelerine gerek bırakmayacak bilgileri haberimizde derledik.