55-50-48-45 yaşındakilere nihai tablo çıktı! 2. Torba yasa ile 2000-2012 arası SGK'lıya kademeli emeklilik! 5000 veya 4500 prim yeterli! Bağkur affı...

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir hizmet süresini tamamlaması ve belirli yaş kriterlerini karşılaması şartıyla erken emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlar. Bu sistemde, çalışanlar belirli bir süre daha çalışmaya devam ederken aynı zamanda kısmi emeklilik avantajlarından da faydalanırlar. Kademeli emeklilik, çalışanlar için birçok avantaj sunar. Öncelikle, emeklilik yaşını beklemek yerine daha erken bir tarihte emeklilik maaşından yararlanabilme imkanı sunar. Böylece, çalışanlar daha erken yaşta emeklilik planları yapabilir ve emeklilik hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulurlar. Bu kapsamda vatandaşlar torba yasada gelmesi beklenen kademeli emeklilik hakkında gelişme var mı merak etmeye başlandı. Peki, kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? İşte detaylar...