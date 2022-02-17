5400 günle EYT olmadan 5 yıl erken emekli olma fırsatı! SGK'dan yeni düzenleme! 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde...

Emeklilik hayalleri kuranların karşılaştıkları sorunların çözümü için yeni çalışmalar masaya yatırılmaya devam ediyor. Son dönemde emekliliği yaklaşanların yakından takip ettiği EYT meselesi ve 3600 ek gösterge çalışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir yandan EYT ve 3600 ek gösterge tartışmaları devam ederken, 5 yıl daha az çalışıp erken emekli olma fırsatlarından yararlanmak isteyenler için SGK uygulamaları da devam ediyor. Çoğu kişinin ihmal ettiği bu yöntemler emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlere büyük avantaj sağlıyor. Peki erken emekli olmak için hangi yöntemler uygulanabilir? İşte erken emeklilikte gizli kalmış o detaylar