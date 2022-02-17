5400 günle EYT olmadan 5 yıl erken emekli olma fırsatı! SGK'dan yeni düzenleme! 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde...
Türkiye'de ilgili SGK kanun ve yönetmeliklerine göre emeklilik için aranan temel şart sigorta başlangıç tarihi, yaş ve sigortalılık süresidir. Ancak bazı çalışanlar için bu şartların farklı uygulamalar ile esnetilmesi sağlanıyor.
Emeklilik hayalleri kuranların karşılaştıkları sorunların çözümü için yeni çalışmalar masaya yatırılmaya devam ediyor. Son dönemde emekliliği yaklaşanların yakından takip ettiği EYT meselesi ve 3600 ek gösterge çalışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir yandan EYT ve 3600 ek gösterge tartışmaları devam ederken, 5 yıl daha az çalışıp erken emekli olma fırsatlarından yararlanmak isteyenler için SGK uygulamaları da devam ediyor. Çoğu kişinin ihmal ettiği bu yöntemler emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlere büyük avantaj sağlıyor. Peki erken emekli olmak için hangi yöntemler uygulanabilir? İşte erken emeklilikte gizli kalmış o detaylar
Erken emeklilik için özellikle SGK giriş tarihleri 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişilerin 15 yıllık sigorta süresini karşılamaları ve 3600 prim gününü tamamlamaları ile erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanmaktadır.
Söz konusu tarihlerde sigorta başlangıcı bulunan kişilerin yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresini tamamlayan ve 3600 gün primi dolduranlar erken yaşta emekli olabilecek. Bu uygulamalar ile erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
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Fiili Hizmet Süresi Zammı Erken Emekli Edebilir!
Erken emeklilik hakkı SGK Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında birçok meslek gruplarında çalışan kişilerin yararlanabildiği bir diğer hak olarak dikkat çekiyor.