Haftaya bomba gibi giriş yapan 3 market dev kampanya başlattı! Tarım Kredi- A101- BİM hepsi birleşti! 100'ün üzerinde ürün indirimde! Saat 21:00'a kadar...
BİM, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ve A101'de 31 Ocak 2023 (bugün) katalogdaki tüm ürünler indirimden satılacak. Vatandaşlara duyuru yapıldı. Tarım Kredi- A101- BİM hepsi birleşti. Yeni indirimlerini duyuran 3 market dev kampanyaya imza attı. Saat 21:00'a kadar 3 marketten birine giden ürünleri katalogdaki fiyatıyla alacak. İşte Tarım Kredi- A101- BİM güncel aktüel kataloğu.
01.02.2023 12:45 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:54
3 zincir market harekete geçti. Tarım Kredi- A101- BİM'de bugünkü indirimler belli oldu. Haftaya bomba gibi giriş yapan 3 market dev kampanyasını duyurdu. 3 markette toplamda 100'den fazla üründe indirim uygulandı. İşte Tarım Kredi- A101- BİM 31 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu.