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Haberler Ekonomi Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Bitcoin 21.500 dolara yükselirken, Ethereum günlük yüzde 14.5 değer kazanarak 1.370 doları aştı. Yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızladırdı. Peki, 17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin düşer mi? Ethereum ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
17.07.2022 15:27 - Son Güncelleme: 17.07.2022 15:30
Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Çarşamba günü 19.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonunda yükseliş yaşadı. Bitcoin TSİ 12.15 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.3 yükselerek 21.500 dolara ulaştı. Sosyal medyada ise Bitcoin'in son durumu gündem oldu. 17 Temmuz Bitcoin yorumu ve konu hakkında detaylar için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

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Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Hafta içi ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Yüzde 8.9'luk beklentinin üzerinde gelen bu oran Fed'den 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti borsalarda ve kripto paralarda satışa neden oldu.

Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Nasdaq Bileşik endeksi çarşamba günü yüzde 1.6 düşerken Bitcoin de 19.100 doların altına geriledi. Cuma günü ise ABD'de perakende satışların haziran ayında beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 1 yükseldiğinin açıklanmasıyla bir toparlanma yaşandı.

Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Cuma gecesi Bitcoin kısa süreliğine 21.000 doların üzerini görse de bu seviyede tutunamamıştı. Haftanın son gününde ise 21.600 doları gördü.

Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

HAFTALIK YÜZDE 15 YÜKELİŞ


Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da ise daha sert bir yükseliş yaşandı. Ethereum günlük yüzde 14 değer kazanarak 1.370 dolara tırmandı. Ethereum'uun haftalık yükselişi yüzde 15'i buldu.

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