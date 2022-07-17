Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...
Bitcoin 21.500 dolara yükselirken, Ethereum günlük yüzde 14.5 değer kazanarak 1.370 doları aştı. Yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızladırdı. Peki, 17 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin düşer mi? Ethereum ne kadar? İşte merak edilenler...
17.07.2022 15:27 - Son Güncelleme: 17.07.2022 15:30
Çarşamba günü 19.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonunda yükseliş yaşadı. Bitcoin TSİ 12.15 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.3 yükselerek 21.500 dolara ulaştı. Sosyal medyada ise Bitcoin'in son durumu gündem oldu. 17 Temmuz Bitcoin yorumu ve konu hakkında detaylar için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.