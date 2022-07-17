Bitcoin uçuyor! Kripto paralarda şoke eden gelişme! 17 Temmuz 2022 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu...

Hafta içi ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Yüzde 8.9'luk beklentinin üzerinde gelen bu oran Fed'den 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti borsalarda ve kripto paralarda satışa neden oldu.