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Haberler Ekonomi 5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT'de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik...

5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT'de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik...

EYT'de süreç devam ediyor. Tasarı haftaya Meclis'e geliyor! Bununla birlikte bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Peki yasa nasıl uygulanacak? Süre sınırı nasıl kalktı? Kısmi emeklilik gelecek mi? 31 Aralık 1999'a kadar süreç uzatılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde.

takvim.com.tr
19.01.2023 09:06 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:06
5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik, 31 Aralık 1999’a uzatılması... EYT’de SÜRE SINIRI KALKTI!

Yaşa takılan vatandaşların emeklilik takvimi oluşmaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi hakkında, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan AK Partili Akbaşoğlu, "Haftaya Meclis'e sunulur, Şubat'ta yasalaşır, Mart'ta da ilk maaşlar alınır." diyerek heyecanı arttırdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte emekliliği bekleyen EYT'liler kapsam ve şartlar hakkında son detayları merak edip araştırıyor. Öte yandan EYT'yi kaçıranlar için alternatif yol olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, EYT Meclis'e sunuldu mu? EYT maaş hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik, 31 Aralık 1999’a uzatılması... EYT’de SÜRE SINIRI KALKTI!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT'de süre sınırının kalktığını ifade eden Erdem, her EYT'linin şartları sağladığı an emekli olabileceğini dile getirdi.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik, 31 Aralık 1999’a uzatılması... EYT’de SÜRE SINIRI KALKTI!

"EYT'de bir süre sınırı yok. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes emekli olacak. Bu bir kazanılmış hak olarak onlara verilecek. Şartlarını ne zaman tamamlarsalar o zaman emekli olabilecekler. Yani sizin 4000 gününüz var. 5000'e tamamlayamıyorsunuz. Borçlanma imkanınız yok. 3 yıl sonra 1000 gününüzü tamamlayarak yaş şartı olmadan emekli olacaksınız.

5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik, 31 Aralık 1999’a uzatılması... EYT’de SÜRE SINIRI KALKTI!

Kimse hak kaybına uğramayacak. Şartları tamamlayanlar hemen emekli olacak. Şartlarını tamamlamayanlar ise şartlarını tamamladıkları tarihte gidip SGK'ya müracaat edecekler ve EYT yasası gereğince yaş şartı olmadan prim ve yıl koşuluyla emekli olabilecekler.

5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik, 31 Aralık 1999’a uzatılması... EYT’de SÜRE SINIRI KALKTI!

8 Eylül 1999 öncesi EYT'li olmuş tüm herkes bu yasadan yararlanıp emekli olacak. Bu sorun tamamen tarihe karışmış olacak.

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