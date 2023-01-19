5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT'de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik...
EYT'de süreç devam ediyor. Tasarı haftaya Meclis'e geliyor! Bununla birlikte bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Peki yasa nasıl uygulanacak? Süre sınırı nasıl kalktı? Kısmi emeklilik gelecek mi? 31 Aralık 1999'a kadar süreç uzatılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde.
Yaşa takılan vatandaşların emeklilik takvimi oluşmaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi hakkında, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan AK Partili Akbaşoğlu, "Haftaya Meclis'e sunulur, Şubat'ta yasalaşır, Mart'ta da ilk maaşlar alınır." diyerek heyecanı arttırdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte emekliliği bekleyen EYT'liler kapsam ve şartlar hakkında son detayları merak edip araştırıyor. Öte yandan EYT'yi kaçıranlar için alternatif yol olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, EYT Meclis'e sunuldu mu? EYT maaş hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar...
"EYT'de bir süre sınırı yok. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes emekli olacak. Bu bir kazanılmış hak olarak onlara verilecek. Şartlarını ne zaman tamamlarsalar o zaman emekli olabilecekler. Yani sizin 4000 gününüz var. 5000'e tamamlayamıyorsunuz. Borçlanma imkanınız yok. 3 yıl sonra 1000 gününüzü tamamlayarak yaş şartı olmadan emekli olacaksınız.