5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT'de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik...

Yaşa takılan vatandaşların emeklilik takvimi oluşmaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi hakkında, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan AK Partili Akbaşoğlu, "Haftaya Meclis'e sunulur, Şubat'ta yasalaşır, Mart'ta da ilk maaşlar alınır." diyerek heyecanı arttırdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte emekliliği bekleyen EYT'liler kapsam ve şartlar hakkında son detayları merak edip araştırıyor. Öte yandan EYT'yi kaçıranlar için alternatif yol olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, EYT Meclis'e sunuldu mu? EYT maaş hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar...