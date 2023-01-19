Memura Emekliye %13.52 EK ZAM! SSK, Bağkur'lu 7.503 TL, Memura 15.958 TL kök maaş!

Emekli ve memurun zamlı maaşları belli oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.Tahsis numarasına göre yeni zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaba geçeceği de açıklandı. Öte yandan emekli ve memur maaşlarında ikramiye farkı da ortaya çıktı. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığını almaya başlayacak. Haberimizde yeni memur emekli maaşlarına yer verdik. İşte en güncel tablo haberimizde!