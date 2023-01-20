2023 senesi kış yardımları start aldı! Online başvuru yapana para veriliyor! İllere göre gıda yardımı veren kurumlar ve başvuru adresleri!

2023 senesi kış yardımları start aldı! İllere göre gıda yardımı veren kurumlar ve başvuru adresleri sayfamızda yer alıyor. Bu anlamda SYDV'de yardımlar gerçekleştirmektedir. Yardım isteğinde bulunan ailelerin ilk olarak halleri denetim edilmekte ve daha sonra yardım etmeye hak kazanan ailelerin evlerine gıda kolileri bırakılmaktadır.