Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 50 bin, 100 bin, 200 bin TL'lik hesaplama tabloları! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı!

50 bin, 100 bin, 200 bin TL'lik hesaplama tabloları! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı!

Kamu bankaları Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, dara düşen emekli vatandaşlar için geliştirmiş oldukları emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.

takvim.com.tr
22.05.2022 10:24 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:24
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı! 50 bin, 100 bin, 200 bin TL’lik hesaplama tabloları

Tek maaşlı emekli vatandaşların bütçelerini eriten zam oranları, vatandaşların nakit desteğine ihtiyaç duymalarına yol açtı. Kamu bankaları ise emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları ile müjdeli haberi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı! 50 bin, 100 bin, 200 bin TL’lik hesaplama tabloları

Vakıfbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni dönemde nakde olan ihtiyacı artan sabit gelirli emekli vatandaşlara emekli ihtiyaç kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını bildirdi. Banka, ilgili hizmetine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı! 50 bin, 100 bin, 200 bin TL’lik hesaplama tabloları

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 50 bin TL
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,91
  • Aylık taksit tutarı: 2.054,81 TL

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı! 50 bin, 100 bin, 200 bin TL’lik hesaplama tabloları

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100 bin TL
  • Vade sayısı: 24 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,91
  • Aylık taksit tutarı: 5.463,67 TL

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı! 50 bin, 100 bin, 200 bin TL’lik hesaplama tabloları

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Çiftçiler ve diğer vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kredi hizmetlerinden sonra emekli müşterileri için de "Emeklinin Artısı" ismini verdiği bir kredi hizmeti geliştiren Ziraat Bankası, ilgili kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

SON DAKİKA