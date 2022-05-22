50 bin, 100 bin, 200 bin TL'lik hesaplama tabloları! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarını şimdi açıkladı!

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Çiftçiler ve diğer vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kredi hizmetlerinden sonra emekli müşterileri için de "Emeklinin Artısı" ismini verdiği bir kredi hizmeti geliştiren Ziraat Bankası, ilgili kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.